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В связи с временными ограничениями потребления газа до 6 марта 2018 года, введенными по всей Украине по распоряжению Министерства энергетики и угольной промышленности, на столичных ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6 проведено частичное замещение природного газа на резервное топливо – мазут. Об этом ForUm’у сообщили в пресс-службе «Киевэнерго».

Ежесуточно на двух теплоелектроценралях Киева, которые обеспечивают теплом 65,7% столичных потребителей, планируется использовать около 2 тыс. т мазута. Таким образом, суточные расходы газа на ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6 уменьшатся с 7 млн м³ до 4,3 млн м³. Экономия газа при этом составит 10,9 млн м³ в течение 4-х суток.

«Временные ограничения использования природного газа не повлияют на температурный режим теплоносителя и горячей воды», - подчеркнули в компании.

Режим экономии газа и частичного перевода ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6 на мазут будет отменен после решения Министерства энергетики и угольной промышленности.

Как сообщал ForUm, 28 февраля арбитраж Стокгольма вынес окончательное решение по иску «Нафтогаза» по контракту на транзит газа. Суд удовлетворил требования «Нафтогаза» к «Газпрому» на сумму 4,637 миллиарда долларов, которые «Газпром» должен компенсировать «Нафтогазу» за недопоставку согласованных для транзита через Украину объемов газа. С учетом решения арбитража по искам «Газпрома» и «Нафтогаза» по контракту на поставку газа «Газпром» должен выплатить «Нафтогазу» 2,56 миллиарда долларов.

После этого «Газпром» отказался поставлять газ в Украину.

В свою очередь НАК «Нафтогаз Украины» расценил отказ «Газпрома» от поставок оплаченного газа как нарушение договораи невыполнение решения арбитража.

Украина уведомила Европейский Союз об отказе «Газпрома» выполнять решение Стокгольмского арбитража по транзиту газа.

В свою очередь глава «Нафтогаза» Андрей Коболев призвал украинцев на 1-2 градуса уменьшить температуру в домах для сокращения потребления газа.

Министерство энергетики и угольной промышленности ввело временное ограничение потребления газа, из-за которого будут закрыты все учебные заведения, а генерирующие компании переведены на мазут. 
ForUm

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