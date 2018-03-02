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Председатель правления НАК «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев призвал украинцев на 1-2 градуса уменьшить температуру в домах для сокращения потребления газа. Об этом он заявил в эфире 5 канала.

«Газа достаточно, у нас полная подземка. Проблема в том, что из-за падения давления на входе системы нам очень трудно поддерживать и транзит, и потребление. Система работает на максимальных уровнях нагрузки», - сказал он.

Руководитель «Нафтогаза» предлагает украинцам снизить температуру в помещениях на один-два градуса для того, чтобы избежать кризисной ситуации в энергетике и не дать президенту России Владимиру Путину возможности реализовать свой план «газового шантажа».

«О чем мы бы предлагали подумать потребителям - это их добрая воля, но чтобы не дать Путину реализовать свой план «газового шантажа», очень простая мера - на один градус уменьшить температуру днем ​​и на два - ночью, а предприятиям в течение двух выходных дней не обогревать помещение», - отметил Коболев.

Он подчеркнул, что такие меры особо не повлияют на комфорт или продуктивный процесс, но позволят сократить суточное потребление на 8-10%.

«Этого будет достаточно, чтобы вернуть режим системы в комфортный и спокойный. Сейчас этот режим стоит нам не только нагрузки на работников, но и дополнительных потерь, которые также будут переданы «Газпрому» для оплаты, но, с точки зрения предотвращения кризисной ситуации и с точки зрения нас, как потребителей, умеющих себя контролировать, - это было бы очень полезное мероприятие для всей страны», - подчеркнул глава «Нафтогаза».

Как ранее сообщал ForUm, заместитель председателя правления «Газпрома» Александр Медведев заявил, что компания пока не будет поставлять газ в Украину.

В свою очередь НАК «Нафтогаз Украины» расценивает отказ «Газпрома» от поставок оплаченного газа как нарушение договораи невыполнение решения арбитража.

«Нафтогаз Украины» предложил 3-4 марта ввести ограничение на потребление газа.
ForUm

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