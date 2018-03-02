Министерство энергетики и угольной промышленности ввело временное ограничение потребления газа, из-за которого будут закрыты все учебные заведения, а генерирующие компании переведены на мазут. Об этом во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде сообщил министр Игорь Насалик.

«По информации главы «Нафтогаза» Андрея Коболева, которая была озвучена в четверг, в связи с невыполнением «Газпромом» своих контрактных обязательств, которые были определены судом, и возвратом предоплаты, «Нафтогаз» столкнулся с дисбалансом в общем балансе нашего государства, который составляет около 15-20 млн кубов газа», - сказал министр, сообщает «Украинская правда».

Насалик напомнил, что в четверг этот вопрос рассматривался также на заседании СНБО.

«Также вчера состоялось заседание кризисного штаба, по результатам которого был введен национальный план действий, который вступает в силу с сегодняшнего дня», - добавил он.

По словам министра, план предусматривает во-первых, перевод генерирующих компаний с газа на мазут, что позволит экономить порядка 15-20 млрд кубов газа в сутки. «Во-вторых, мы поручили полностью остановить работу в дошкольных учебных заведениях, школах и высших учебных заведениях сроком до 6 марта. При этом (поручено. – Ред.) пересмотреть, чтобы температурный режим в этих заведениях был в минимально допустимых нормах», - рассказал министр.

«И третья позиция. Мы обратились к производственным объектам, чтобы пересмотрели план действий с условием экономии газовых ресурсов», - добавил он.

«Проблематика есть до 5-6 марта, дальше мы будем работать по балансу. Но план действий, который предусмотрен, я думаю, нивелирует проблему, и система будет работать в стандартном режиме», - подытожил он.

Как ранее сообщал ForUm, 28 февраля арбитраж Стокгольма вынес окончательное решение по иску «Нафтогаза» по контракту на транзит газа. Суд удовлетворил требования «Нафтогаза» к «Газпрому» на сумму 4,637 миллиарда долларов, которые «Газпром» должен компенсировать «Нафтогазу» за недопоставку согласованных для транзита через Украину объемов газа. С учетом решения арбитража по искам «Газпрома» и «Нафтогаза» по контракту на поставку газа «Газпром» должен выплатить «Нафтогазу» 2,56 миллиарда долларов.

После этого «Газпром» пока отказался поставлять газ в Украину.

В свою очередь НАК «Нафтогаз Украины» расценил отказ «Газпрома» от поставок оплаченного газа как нарушение договораи невыполнение решения арбитража.

Украина уведомила Европейский Союз об отказе «Газпрома» выполнять решение Стокгольмского арбитража по транзиту газа.

«Нафтогаз Украины» предложил 3-4 марта ввести ограничение на потребление газа.

В свою очередь глава «Нафтогаза» Андрей Коболев призвал украинцев на 1-2 градуса уменьшить температуру в домах для сокращения потребления газа.