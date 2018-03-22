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Сестра нардепа Надежды Савченко Вера заявляет о ее готовности к пребыванию в местах лишения свободы. Об этом она заявила журналистам под зданием столичного главка СБУ, где находится ее сестра, передает 112 Украина.

«Надежда собрала вещи, которые необходимы в тюрьме. Она прекрасно знает застенки РФ. Она собрала необходимые вещи, которые разрешены, без металла, без шнурков. Эта сумка лежит у меня в машине. Мы ехали утром под Верховную Раду с вещами. Надежда знала, что такое иуды, 30 сребреников от этих гнид, которые сливают украинцев и дальше», - заявила она.

Как сообщал ForUm, Савченко сегодня сообщили о подозрении и доставили в СБУ.

Ранее Верховная Рада согласилась на снятие депутатской неприкосновенности, задержание и арест внефракционного народного депутата Надежды Савченко.

По словам генерального прокурора Юрия Луценко, Савченко лично планировала теракт в стенах Верховной Рады.

Он также сообщил, что нардеп обращалась к офицерам Вооруженных сил Украины с просьбой о подготовке терактов против высшего руководства страны.

По информации генпрокурора, к передаче оружия Савченко на оккупированной территории причастны российские военные.

Сама Савченко подтвердила, что покупала оружие у боевиков.
ForUm

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