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Международный валютный фонд не считает Украину развивающейся страной с низким доходом и связывает падение доходов в стране с военным конфликтом.

Об этом говорится в исследовании МВФ о макроэкономической ситуации в низкодоходных развивающихся странах, опубликованном Фондом, сообщает УНИАН.

В МВФ отметили, что в 2014 году уровень доходов в Украине в пересчете на одного гражданина был на 14% ниже уровня, до которого страны включаются в группу низкодоходных (2 330 долларов годового дохода). Однако Украина не была включена в группу низкодоходных стран в связи с тем, что основной причиной снижения доходов стал военный конфликт.

«Падение уровня доходов в Украине в основном отображает влияние военного конфликта», - подчеркнули в Фонде.

При этом Украина не была включена в группу низкодоходных стран и в 2018 году, поскольку структура ее экономики является типичной для стран с развивающейся рыночной экономикой. «Уровень бедности в Украине, структура занятости, продолжительность жизни и уровень образования являются типичными для EME (emerging market economies, страны с развивающейся рыночной экономикой. – Ред.)», - сообщили в МВФ.

Напомним, Украина улучшила свои результаты и поднялась с 5 на 7 место в рейтинге самых несчастных стран мира по версии американского агентства Bloomberg.
ForUm

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