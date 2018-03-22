Президент Петр Порошенко подписал закон, разрешающий передавать на условиях концессии дороги общего пользования государственного значения для строительства и эксплуатации, сообщили ForUm’у в пресс-службе Главы государства.

Отмечается, что реализация закона будет способствовать созданию условий для привлечения инвестиций на строительство и эксплуатацию автомобильных дорог на условиях концессии.

Законом предусмотрено внесение изменений в Законы Украины «О концессиях», «О концессиях на строительство и эксплуатацию автомобильных дорог», «Об автомобильных дорогах», «Об источниках финансирования дорожного хозяйства Украины», «Об отчуждении земельных участков других объектов недвижимого имущества, размещенных на них, находящихся в частной собственности, для общественных нужд или по мотивам общественной необходимости», направленных на совершенствование законодательного урегулирования строительства и эксплуатации автомобильных дорог общего пользования государственного значения на условиях концессии.

Закон вступает в силу со дня, следующего за днем ​​его опубликования.

Напомним, данный закон принят Верховной Радой Украины 27 февраля 2018 года.