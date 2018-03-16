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Народный депутат Украины Надежда Савченко заявила, что готова отдать Президенту Петру Порошенко звезду Героя Украины. Об этом она заявила в эфире ток-шоу «Право на владу» на телеканале «1+1», передает ТСН.

«Если бы я могла его встретить, желательно где-нибудь на улице, я бы ему, конечно, отдала. Проблема в том, что попасть к президенту не так легко и не каждый народный депутат туда вхож», - сказала Савченко.

Нардеп также заявила, что сейчас в Украине происходит «стихийная акция», когда бывшие участники АТО возвращают властям свои награды.

В то же время, в эфире телеканала NewsOne она отметила, что звание Героя Украины ее не изменило. Так Савченко прокомментировала инициативу о лишении его этого звания.

«Я родилась без золотой звезды и звания Героя. Я не изменилась, когда мне дали эту звезду, я не поменяюсь, когда она у меня будет или не будет. Сейчас идет очень хорошая акция - Героя Украины или любые другие награды от Президента все сдают. Я думаю, придет то время, когда я брошу в лицо Президенту эту звезду», - сказала она.

По словам нардепа, она взяла награду потому, что «не хотелось бросать в лицо».

Напомним, 25 мая 2017 года Президент Петр Порошенко вручил Савченко наградный атрибут звания «Герой Украины» - орден «Золотая звезда».
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