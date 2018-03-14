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Украине хвати газа для нормальной работы энергосистемы во время предстоящего похолодания, сообщается в Twitter НАК «Нафтогаз Украины».  

«Нас спрашивают, хватит ли нам газа (морозы на выходных). Хватит! На этот раз Украина сотрудничает с надежными поставщиками и будет теплее», – говорится в сообщении.

В «Нафтогазе» отметили, что кризис закончился, Россия проиграла третий эпизод газовой войны.

Напомним, по прогнозу Укргидрометцентра, в Украине 17-19 марта в результате воздействия активных циклонов ожидаются сложные погодные условия со снижением ночной температуры до 10-16° мороза.

Как известно, 1  марта «Газпром» после решения Cтокгольмского арбитража не в свою пользу заявил отказался поставлять газ в Украину.

После этого Министерство энергетики и угольной промышленности ввело временное ограничение потребления газа, из-за которого будут закрыты все учебные заведения, а генерирующие компании переведены на мазут.

«Нафтогаз» был вынужден подписать срочный контракт на поставки газа с крупнейшей энергетической компанией Польши PGNiG.
ForUm

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