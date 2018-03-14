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В Украине 17-19 марта в результате воздействия активных циклонов ожидаются сложные погодные условия, сообщает пресс-служба Укргидрометцентра.

Так, 17 марта в северной половине страны сильный снег (в центральных и Харьковской областях с дождем), метели, местами гололед, налипание мокрого снега.

18 марта в большинстве западных, центральных и Одесской областях сильные снегопады, метели, в юго-восточной части сильный мокрый снег и дождь, местами гололед, налипание мокрого снега (в Запорожской, Донецкой и Луганской областях сильный дождь).

19 марта в восточных, Полтавской, Днепропетровской, ночью и в Кировоградской, Одесской, Николаевской и Херсонской областях сильный снег, метели (в Запорожской, Донецкой, Луганской с дождем).

17-19 марта в Украине порывы ветра 15-22 м/с, на дорогах гололедица, снижение ночной температуры до 10-16°, в южной части до 4-10° мороза.
ForUm

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