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Кабинет Министров Украины одобрил запрет на ввоз минеральных удобрений. Такое решение было принято в ходе сегодняшнего заседания, передает 112 Украина.

«Даем два поручения Минэкономики, первому вице-премьеру: подготовить необходимые решения на следующее заседание правительства, а что касается временных ограничений – поручение принять сейчас решение о введении временных ограничений и, соответственно, поручить Минэкономики совместно с Минюстом и другими министерствами оформить это решение», - сказал премьер-министр Владимир Гройсман.

Украина еще в 2014 году ввела пятилетние антидемпинговые пошлины на импорт российских удобрений, но это касалось только аммиачной селитры. Ставки были определены на уровне 20,51-36,03%. Россия оспаривает это решение в рамках ВТО. Вместе с тем украинские аграрии переориентировались на карбамид и карбамидно-аммиачную смесь — другие виды азотных удобрений, поставляемых из России.

Позже, весной 2017 года, Украина ввела антидемпинговые пошлины в размере 31,84% на импорт двух видов российских азотных удобрений — карбамида и карбамидно-аммиачной смеси (КАС). По данным Минэкономики Украины, на момент введения пошлин РФ была основным поставщиком азотных удобрений в Украину с долей в 80-90% от общего объема. 
ForUm

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