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40-летнему киевлянину, который устроил стрельбу в столичном магазине на Подоле и ранил двух человек, сообщено о подозрении, информирует столичная прокуратура.

«Частный предприниматель, находясь в помещении магазина в состоянии алкогольного опьянения, сначала устроил конфликт с персоналом и посетителями, а затем, достав травматический пистолет, сделал несколько хаотичных выстрелов в разные стороны. В результате указанных хулиганских действий злоумышленник нанес телесные повреждения двум лицам», - сообщили в ведомстве.

Злоумышленника удалось задержать на месте происшествия.

Сейчас мужчине сообщено о подозрении по ч. 4 ст. 296 УК Украины (хулиганство, то есть грубое нарушение общественного порядка по мотивам явного неуважения к обществу, сопровождавшееся особой дерзостью, совершенные с применением другого предмета, специально приспособленного для нанесения телесных повреждений). В настоящее время готовится ходатайство об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей.

За совершенное ему грозит от 3 до 7 лет лишения свободы.

Напомним, инцидент произошел во вторник, 13 марта по ул. Петропавловской в ​​Подольском районе Киева.
ForUm

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