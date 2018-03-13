Руководство РФ активизировало подготовку к срыву развертывания на временно оккупированных территориях Донбасса международной миротворческой миссии, сообщает пресс-служба Главного управления разведки Министерства обороны Украины.

«На полигонах ВС РФ, расположенных в приграничных с Украиной областях, осуществляется скрытая подготовка т.н. отрядов «русских казачьих организаций» для дальнейшего направления на временно оккупированные территории востока Украины», – говорится в сообщении.

ГРУ установлено, что основная направленность подготовки «казачьих подразделений» свидетельствует о возможности их привлечения к мероприятиям по подавлению акций гражданского неповиновения на временно оккупированных территориях, в том числе путем дискредитации выступлений местного населения, недовольного российской оккупацией.

«Среди других основных направлений подготовки этих «казаков» есть наработки ими возможностей по организации и проведению провокационных антиукраинских мероприятий для создания иллюзии роста числа сторонников т.н. «идеи русского мира» на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей», – сказано в сообщении.

Напомним, министр иностранных дел Павел Климкин заявил, что Украина, Соединенные Штаты Америки и Федеративная республика Германия имеют фактически готовый проект резолюции относительно миротворческой миссии Организации Объединенных Наций на Донбассе.

По итогам встречи со спецпредставителем США по Украине Куртом Волкером 13 ноября 2017 года помощник президента России Владислав Сурков назвал большую часть предложений США к проекту резолюции РФ о миссии ООН на Донбассе неприемлемыми.

Посол Украины в ООН Владимир Ельченко заявил, что Совет безопасности ООН был готов начинать работу над мандатом миротворческой, но Россия отвергла практически все важные положения.

В Кремле исключили возможность размещения миротворческой миссии ООН на Донбассе без согласования с контролируемыми Россией боевиками.

В свою очередь Президент Украины Петр Порошенко исключает согласование размещения миротворческой миссии с представителями самопровозглашенных «ДНР» и «ЛНР».