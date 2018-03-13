также в разделеОбщество
13 марта. Картина дня 11
Из Украины выдворили поляка, сжегшего украинский герб 13
Суд арестовал павлогорадского школьника, убывшего двух человек 28
В Греции украинский моряк получил 180 лет тюрьмы 23
Рада расширила перечень жертв коммунистического режима 54
Разведка: РФ готовится к срыву размещения миротворцев на Донбассе 89
Адвокат: Сенцов готов просить о помиловании 28
Количество случаев заболевания корью продолжает сокращаться 64
Бойко: Рубана в СБУ привел Левус, представив человеком Корбана 120
Заключенным в Великобритании разрешили парить электронные сигареты 81
Канадские военные развернули в Одессе оперативный центр 45
Минюст создал антирейтинг работодателей-должников оп зарплате 26
Савченко требует от СБУ повестку «наручно» 77
Директору «Виктории» продлили арест 25
Водитель автобуса, назвавший украинский язык «козьим», сделал заявление 172
Украина оштрафовала авиакомпании РФ на 5,4 миллиарда 137
Умер известный телеведущий Олесь Терещенко 312
В Украине избрали «молодежную столицу» 113

Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили очередную попытку вербовки спецслужбами страны-агрессора жителя Черниговщины.

По данным пресс-центра СБУ, житель одного из пограничных населенных пунктов Черниговской области периодически выезжал на территорию РФ, чтобы посетить своих родственников. Во время очередной поездки украинец был задержан правоохранительными органами России за якобы нарушение таможенных правил. При этом представители ФСБ попытались склонить мужчину к негласному сотрудничеству, угрожая ему штрафом, запретом въезда и лишением возможности контактировать с родными. От него требовали собирать сведения о силах и средствах защиты государственной границы Украины и размещении военных объектов.

Вернувшись домой, мужчина сразу обратился в СБУ и дал показания относительно обстоятельств его вербовки и поставленных перед ним задач.

Согласно статье 111 Уголовного кодекса Украины государственная измена карается лишением свободы сроком до пятнадцати лет. Однако, учитывая то, что гражданин Украины не выполнил преступную задачу иностранных спецслужб и добровольно заявил правоохранителям о своей связи с ними и полученном задании, суд удовлетворил ходатайство органов следствия и освободил его от уголовной ответственности.

 

Служба безопасности Украины призвала украинцев быть бдительными и не выезжать в РФ без лишней надобности. В случае контакта с представителями иностранных спецслужб нужно немедленно сообщать о таких фактах в СБУ.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

21
Теги