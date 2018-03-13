Бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия даже при благоприятном развитии событий не смогут полностью поправиться, если их действительно отравили нервно-паралитическим веществом «Новичок», сообщает во вторник газета The Telegraph со ссылкой на слова химика Вила Мирзаянова, который считается одним из основных разработчиков этого отравляющего вещества (ОВ).

«Он минимум в 10 раз более мощный, чем любое известное отравляющее вещество нервно-паралитического действия. Плюс, отравившихся им практически невозможно излечить. Эти люди – мужчина и его дочь – ушли. Даже если они выживут, они не поправятся», - заявил проживающий в США Мирзаянов, передает Интерфакс.

По его предположению, в Солсбери завезли два отдельных безвредных компонента и уже в Великобритании соединили их в аэрозоль, одной дозы которого могло хватить для летального исхода. «Только 10 граммов – уже много. В летнее время всего двух граммов будет достаточно, чтобы убить 500 человек», - сказал он.

Также Мирзаянов выразил опасения, что другие люди также могли подвергнуться действию вещества.

Химик отметил, что формулу «Новичка» в России не рассекречивают, и потому немыслимо, чтобы это вещество могла использовать другая страна. «Только Россия могла это сделать... Они могут отправить его куда угодно в дипломатическом багаже», - сказал Мирзаянов, эмигрировавший из России в США в 1990-х годах после публикации его статьи с критикой в адрес России, в которой обвинял ее в несоблюдении международных обязательств по прекращению работы над химическим оружием.

В настоящее время он проживает в штате Нью-Джерси.

Напомним, 12 марта премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию отравили боевым нервно-паралитическим веществом класса «Новичок», разработанным в России.

Скрипаль и его дочь попали в реанимацию 4 марта после посещения торгового центра в Солсбери. В настоящее время бывший разведчик и его дочь находятся в коме.



7 марта полиция Великобритании заявила, что Скрипача отравили нервно-паралитическим веществом. Дело расследуют как попытку убийства с помощью вещества нервно-паралитического действия.

Британские СМИ сообщили, что разведка МИ5 считает отравление попыткой убийства, связанной с Россией.

Скрипаль – бывший полковник ГРУ России, где в 2006 году его осудили по обвинению в шпионаже в пользу Великобритании. В 2010 году Скрипача освободили и выслали на Запад в рамках обмена обвиненными в шпионаже. В 2012 году вскоре после прибытия в Великобританию умерла его жена, а в прошлом году во время посещения России при загадочных обстоятельствах умер и 44-летний сын бывшего шпиона.