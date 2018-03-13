также в разделеМир
Трамп назвал причину увольнения Тиллерсона 25
В Лондоне найден мертвым соратник Березовского 151
В Германии допускают санкции против РФ из-за отравления Скрипаля 43
Трамп допускает, что за отравлением Скрипаля стоит РФ 94
Главой ЦРУ впервые в истории станет женщина 48
Отравление Скрипаля: В РФ заявили об «украинском следе» 211
Трамп решил сменить госсекретаря 64
В РФ заявили, что давно уничтожили все запасы «Новичка» 128
Маск хочет успеть построить станцию на Марсе до начала Третьей мировой войны 36
Москва проигнорировала ультиматум Лондона по делу Скрипаля 118
Республиканцы не увидели вмешательства России в выборы 62
Дело Скрипаля: США поддержали Великобританию, не упомянув РФ 55
В Румынии представители венгерской общины требовали автономии 66
Названа вероятная причина авиакатастрофы в Катманду 63
Меркель рассказала об обмене подарками с Путиным 63
В Москве подожгли дверь здания ФСБ 61
Мэй: Скрипаля отравили разработанным в России веществом 86
Шойгу: Россия испытала в Сирии 210 образцов оружия 42

Бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия даже при благоприятном развитии событий не смогут полностью поправиться, если их действительно отравили нервно-паралитическим веществом «Новичок», сообщает во вторник газета The Telegraph со ссылкой на слова химика Вила Мирзаянова, который считается одним из основных разработчиков этого отравляющего вещества (ОВ).

«Он минимум в 10 раз более мощный, чем любое известное отравляющее вещество нервно-паралитического действия. Плюс, отравившихся им практически невозможно излечить. Эти люди – мужчина и его дочь – ушли. Даже если они выживут, они не поправятся», - заявил проживающий в США Мирзаянов, передает Интерфакс.

По его предположению, в Солсбери завезли два отдельных безвредных компонента и уже в Великобритании соединили их в аэрозоль, одной дозы которого могло хватить для летального исхода. «Только 10 граммов – уже много. В летнее время всего двух граммов будет достаточно, чтобы убить 500 человек», - сказал он.

Также Мирзаянов выразил опасения, что другие люди также могли подвергнуться действию вещества.

Химик отметил, что формулу «Новичка» в России не рассекречивают, и потому немыслимо, чтобы это вещество могла использовать другая страна. «Только Россия могла это сделать... Они могут отправить его куда угодно в дипломатическом багаже», - сказал Мирзаянов, эмигрировавший из России в США в 1990-х годах после публикации его статьи с критикой в адрес России, в которой обвинял ее в несоблюдении международных обязательств по прекращению работы над химическим оружием.

В настоящее время он проживает в штате Нью-Джерси.

Напомним, 12 марта премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию отравили боевым нервно-паралитическим веществом класса «Новичок», разработанным в России.

Скрипаль и его дочь попали в реанимацию 4 марта после посещения торгового центра в Солсбери. В настоящее время бывший разведчик и его дочь находятся в коме.

7 марта полиция Великобритании заявила, что Скрипача отравили нервно-паралитическим веществом. Дело расследуют как попытку убийства с помощью вещества нервно-паралитического действия.

Британские СМИ сообщили, что разведка МИ5 считает отравление попыткой убийства, связанной с Россией.

Скрипаль – бывший полковник ГРУ России, где в 2006 году его осудили по обвинению в шпионаже в пользу Великобритании. В 2010 году Скрипача освободили и выслали на Запад в рамках обмена обвиненными в шпионаже. В 2012 году вскоре после прибытия в Великобританию умерла его жена, а в прошлом году во время посещения России при загадочных обстоятельствах умер и 44-летний сын бывшего шпиона.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

55
Теги