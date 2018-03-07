Криворожский телеоператор Вячеслав Волк, которого тяжело ранили на военных учениях летом прошлого года, вернулся домой в Кривой Рог после 8-месячного лечения в различных медицинских учреждениях Украины. Об этом сообщает Радио Свобода.

По словам советника председателя Днепропетровской областной администрации Татьяны Губы, министр обороны Украины Степан Полторак поручил военным медикам перевезти Волка из института нейрохирургии в Киеве на железнодорожный вокзал, где в распоряжение пациента и медиков, которые его сопровождали, оказали специально оборудованный вагон.

По информации родных пациента, пока он находится в удовлетворительном состоянии.

Как сообщила жена медийщика Инна Волк, в конце февраля Вячеслава прооперировали в институте нейрохирургии имени Ромоданова в Киеве.

«Врачи установили электростимулятор на стенку спинного мозга для стимуляции рук. И теперь в течение 3-4 месяцев будем наблюдать, как стимулируются руки. В кисти левой руки у него чуть подвижность появилась, он может ею немного двигать. Левая рука включилась», - отметила Волк.

В дальнейшем мужчине предстоит длительный процесс реабилитации. Сейчас семья ищет реабилитационный центр в Украине. Пока, по словам родственников, Вячеслав Волк будет находиться дома.

Напомним, 6 июля 2017 в полиции Кривого Рога сообщили, что во время учений ВСУ был ранен представитель СМИ. Вячеслав Волк 1988 года рождения с огнестрельным ранением в шею был доставлен во 2-ю городскую больницу.

В оперативном командовании «Восток» Вооруженных сил Украины подтвердили, что инцидент произошел во время командно-штабных учений по территориальной обороне в Саксаганском районном совете. По данным военных, выстрел из пистолета сделал участник учений, волонтер-инструктор, когда демонстрировал журналистам, как задерживают нарушителей.

По данным полиции, в действиях 43-летнего задержанного видят признаки сразу двух преступлений – неосторожное тяжкое телесное повреждение (статья 128) и незаконное обращение с оружием (статья 263 Уголовного кодекса Украины). Суд избрал ему меру пресечения – 60 дней содержания под стражей. Позже инструктора выпустили под залог.

28 августа Вячеслава Волка авиацией транспортировали из Днепра во Львов, где его лечили в Военно-медицинском центре Западного региона.