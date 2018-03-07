В Министерстве иностранных дел Российской Федерации пообещали Украине «проблемы» после признания Конституционным судом Украины закона 2012 года «Об основах государственной языковой политики», известного как «языковой закон» Кивалова-Колесниченко, неконституционным и назвали это решение провидением «линии на повсеместную украинизацию и строительство тоталитарного государства». Об этом на брифинге в Москве сказала официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Она объявила, что закон Кивалова-Колесниченко «мешает радикал-националистам насаждать в стране украинизацию, без учета наличия людей различных национальностей, которые по факту своего рождения говорят на другом языке».

«Это закон мешал и мешает радикал-националистам стоить моноэтническое унитарное государство», - сказала Захарова, добавив, что в этом КСУ «начал им подыгрывать», сообщает УНИАН.

Она заявила, что представители РФ неоднократно информировали Запад, что ситуация в Украине возникла из-за «болезненной и ненормальной ситуации вокруг использования русского языка». «Что теперь нам скажут наши коллеги из ОБСЕ, ЕС, что нам скажет брюссельская бюрократия, что нам скажут в конце концов в Госдепе США, что нам скажут отдельные страны западной Европы, Канады, учитывая свой повод проведения языковой политики?» - сказала она.

Захарова заявила, что это уже привело к «воссоединению Крыма с Россией» (операцию по аннексии полуострова проводила российская армия. – Ред.), а акции на востоке протеста переросли в «гражданскую войну». «К чему приведут нынешние действия, я думаю, что нам предстоит увидеть, проанализировать уже сейчас не сложно. Для нынешнего киевского режима уроки истории видимо ничего не значат. Проводя линию на повсеместную украинизацию и строительство тоталитарного государства националистическая прослойка не желает признавать факт, что Украина исторически и в ее современном виде многонациональное образование, в котором веками жили и продолжают жить разные народы», - сказала она.

Захарова заявила, что «забвение этих элементарных истин ничего кроме проблем не создаст», а также «до добра не доведет». «Дальше будет еще хуже. Просто нужно заглянуть в историю», - подчеркнула Захарова. Она призвала дать мировое сообщество ООН, ОБСЕ и Совет Европы дать принципиальную оценку «дискриминационным действиям Киева».

Напомним, 28 февраля Конституционный суд Украины признал неконституционным «языковой закон» Кивалова-Колесниченко. Согласно решению КСУ, закон утратил силу.