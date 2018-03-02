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Двух украинских пограничников – Богдана Марцоня и Игоря Дзюбака – обменяли на двух россиян, задержанных в июле 2017 года на админгранице с оккупированным Крымом.

Об этом сообщил председатель Госпогранслужбы Украины Петр Цигикал во время пресс-конференции после освобождения украинцев, сообщает Укринформ.

«Решал вопросы непосредственно Президент Украины. Был телефонный звонок на высшем уровне. И это были переговоры об обмене на двух российских пограничников, которые незаконно попали на территорию Украины на админгранице с Крымом», - сказал он.

Цигикал подчеркнул, что велись очень сложные переговоры со страной-агрессором, а вопрос возвращения пограничников решал непосредственно Верховный Главнокомандующий - Президент Украины. Прямо во время пресс-конференции председатель Госпогранслужбы сделал доклад по спецсвязи Президенту о выполнении поставленной задачи. После короткого доклада Порошенко пообщался по телефону с освобожденными пограничниками.

Как сообщал ForUm, украинские пограничники Игорь Дзюбак и Богдан Марцонь пропали в Сумской области на границе с Россией 3 октября 2017 года.

Российская сторона сообщила, что задержала двух граждан Украины, которые заявили, что являются военнослужащими, и попросила предоставить соответствующие документы.

Пограничникам предъявлено обвинение в незаконном пересечении границы РФ. 

В ГПСУ заявили, что пограничники могли быть захвачены силой

30 июня 2017 в Херсонской области задержали двух военных пограничной службы ФСБ РФ. Они якобы выполняли роль учебных нарушителей границы во время учений, но сбились с маршрута, потеряли ориентировку и таким образом оказались на материковой части Украины. Пограничная служба ФСБ Российской Федерации направила обращение украинской стороне, в котором просит предоставить информацию о «двух российских военнослужащих, потерявшихся в Украине».
ForUm

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