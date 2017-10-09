Суд РФ арестовал двоих украинских пограничников, которые были задержаны возле государственной границы. Об этом сообщил спикер Госпогранслужбы Украины Олег Слободян.

«Российский пограничник, который пришел на встречу, заявил, что он не уполномочен отвечать на вопросы и только вручил российскую версию протокола о встрече. Документ формально-сухой и не содержит ответов на вопросы, которые интересуют украинскую сторону. Украинские пограничники письменно выразили свое возражение в связи с нарушением российской пограничной службой протокольных договоренностей и откровенно циничной позицией», - написал он в Facebook.

В то же время, по словам Слободяна, обстоятельства «задержания» двух офицеров российскими пограничниками понемногу удается выяснить.

«Во-первых, по оперативной информации в РФ в отношении украинских пограничников уже состоялся суд. При этом рассмотрение происходило по двум статьям: за незаконное пересечение границы и... злостное неповиновение работникам правоохранительного органа. Решение суда – содержание 2 месяца под стражей», - отметил спикер ГПСУ.

Слободян отметил, что эти обстоятельства наталкивают на мысль о том, что украинские военнослужащие были захваченные силой, а тот факт, что к ним несколько дней назад не пустили украинского консула, это подтверждает.

«Скорее всего, что на офицеров оказывается психологическое давление и не исключено, что у них на теле имеются видимые признаки физической борьбы на границе», - допустил он.

«Еще один довод в пользу этой версии – при осмотре линии границы, в месте предполагаемой «встречи» наших пограничников, были обнаружены следы расположения двух групп которые, скорее всего, и захватывали наших офицеров», - добавил Слободян.

Государственная пограничная служба совместно с МИД будет продолжать требовать от российской стороны выдачи украинских пограничников.

Напомним, 3 октября во время проведения мониторинга участка государственной границы пропали два офицера отдела пограничной службы «Знобь-Новгородское» Сумского пограничного отряда.

Российская сторона сообщила, что задержала двух граждан Украины, которые заявили, что являются военнослужащими, и попросила предоставить соответствующие документы.

Прокуратура начала по данному факту уголовное производство.