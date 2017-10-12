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Задержанным 3 октября в Брянской области украинским пограничникам предъявлено обвинение в незаконном пересечении границы РФ. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ФСБ России.

«Задержанным 3 октября за нарушение границы военнослужащим Государственной пограничной службы Украины в рамках ранее возбужденного по статье «Незаконное пересечение государственной границы РФ» предъявлено обвинение», — говорится в релизе.

Напомним, 3 октября во время проведения мониторинга участка государственной границы пропали два офицера отдела пограничной службы «Знобь-Новгородское» Сумского пограничного отряда. 

Российская сторона сообщила, что задержала двух граждан Украины, которые заявили, что являются военнослужащими, и попросила предоставить соответствующие документы.

Прокуратура начала по данному факту уголовное производство.

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ForUm

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