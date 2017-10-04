Вчера, 3 октября, во время проведения мониторинга участка государственной границы пропали два офицера отдела пограничной службы «Знобь-Новгородское» Сумского пограничного отряда, сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы.

Отмечается, что связь с ними прервалась около 20:00.

«В настоящее время Государственная пограничная служба Украины разыскивает пропавших военнослужащих и устанавливает их место нахождения. Проинформированы правоохранительные органы», – говорится в сообщении.

В ведомстве подчеркнули, что в российских средствах массовой информации появилось сообщение о задержании представителями пограничного управления ФСБ двух нарушителей, которые назвались пограничниками Сумского отряда.

«Государственная пограничная служба Украины проверяет полученную информацию и продолжает поиски пропавших военнослужащих. Все обстоятельства устанавливаются», – сообщили в Госпогранслужбе.