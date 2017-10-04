Российская сторона подтвердила, что задержала двух украинских пограничников. Об этом сказал в комментарии журналистам первый заместитель председателя Государственной пограничной службы Украины Василий Серватюк.

По его словам, сегодня было выяснено, что двух пограничников нет на рабочих местах. Были проведены расследования и установлено, что автомобиль находится у линии государственной границы.

По информации Серватюка, украинская сторона сделала запрос российским пограничникам, и «российская сторона проинформировала, что ими задержаны двое граждан Украины, которые заявили, что они являются военнослужащими Государственной пограничной службы Украины», сообщает УНИАН.

Кроме того, он сообщил, что российская сторона попросила предоставить документы, подтверждающие эту информацию, и «на завтра планируется проведение погранично-представительской встречи, в результате которой ожидаем, что будет осуществлен возврат украинских пограничников, и по результатам расследования будет установлена причина - как они были задержаны на российской территории».

По словам представителя ГПСУ, один из задержанных - начальник отдела пограничной службы, и он был на службе, так же, как и его заместитель. Серватюк отметил, что на сегодняшний день нет больше деталей, каким образом они оказались на российской территории и как они были задержаны российскими пограничниками - «было ли это случайное нарушение режима границы во время мониторинга участка государственной границы, когда сбились и потеряли ориентировку и попали на территорию РФ, или какие-то другие обстоятельства».

Серватюк подчеркнул, что на этом участке границы в Сумской области нередко возникают такие ситуации. «На сегодняшний день и мы имеем много задержаний как российских военнослужащих, так и граждан РФ, которые в силу тех или иных обстоятельств нарушили режим государственной границы», - сказал заместитель председателя пограничного ведомства.

Он также добавил, что теперь двух военнослужащих ждет решение суда, пожалуй, речь идет о российском суде, который может вынести либо предупреждение, либо штраф, либо содержание под стражей в течение 10 суток.

Серватюк надеется, что завтра суд оперативно примет решение и даст возможность, чтобы была осуществлена передача Украине наших пограничников. Он еще раз отметил, что связи с пограничниками не было с 20 часов вчерашнего вечера.

Как ранее сообщал ForUm, 3 октября во время проведения мониторинга участка государственной границы пропали два офицера отдела пограничной службы «Знобь-Новгородское» Сумского пограничного отряда.