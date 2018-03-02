Кассационный админсуд в составе Верховного суда удовлетворил ходатайство адвокатов лидера «Руху новых сил» Михаила Саакашвили об истребовании в Генпрокуратуры решение от 2015 об отказе в выдаче его в Грузию.

Соответствующее ходатайство было удовлетворено в деле кассации на решение Апелляционного суда по вопросу получения Саакашвили статуса лица, нуждающегося в дополнительной защите, сообщает Укринформ.

«Ходатайство истца об истребовании доказательств удовлетворить. Истребовать у Генеральной прокуратуры Украины должным образом заверенную копию решения Генпрокуратуры от 31 марта 2015 об отказе в выдаче Саакашвили в Грузии», - сказала председательствующая судья Раиса Ханова.

Как сообщил адвокат Руслан Чернолуцкий, в иске защитники Саакашвили ссылаются на этот документ, указывая, что когда комиссия по вопросам гражданства принимала решение о лишении гражданства Саакашвили, указала, что тот ввел в заблуждение государство.

«Комиссия отметила, что в 2015 году государство не знало о том, что против Саакашвили в Грузии есть какие-то дела и он находится под судом и следствием. Но хочу отметить, что официально Генпрокуратура решением от 31 марта 2015 отказала Грузии в экстрадиции, тем самым признала то, что государство знало о таких преследованиях», - сказал он.

Кроме того, суд удовлетворил ходатайство адвокатов Саакашвили об истребовании у Администрации Президента материалов, которые стали основанием для издания указов Президента о принятии и прекращении гражданства Саакашвили.

Чернолуцкий просил истребовать эти документы и приобщить к делу в качестве доказательства.

В то же время суд не удовлетворил ходатайство о переходе от упрощенного к общему производства по делу.

Как сообщал ForUm, экс-президент Грузии получил украинское гражданство согласно указу Президента Украины в конце мая 2015 года. Саакашвили возглавлял Одесскую областную государственную администрацию с 30 мая 2015 года по 9 ноября 2016 года, после чего объявил об отставке.

26 июля 2017 года Порошенко лишил его украинского гражданства. По данным Администрации Президента, причина такого решения – предоставление Саакашвили недостоверной информации при оформлении заявления на гражданство (в Грузии на Саакашвили возбуждено четыре уголовных дела, в том числе о растрате бюджетных средств и превышении служебных полномочий).

10 сентября 2017 он попал на территорию Украины из Польши, не пройдя пограничного контроля. В сентябре суд признал его виновным в незаконном пересечении границы Украины. Кроме того, суд отказал Саакашвили в исковых требованиях к Государственной миграционной службе о признании его беженцем.

25 октября Саакашвили заявил, что «наконец-то» получил от АПУ документы по вопросу лишения его гражданства, необходимые для обжалования в суде решения о лишении его гражданства Украины.

12 февраля 2018 военнослужащие Госпогранслужбы и представители Государственной миграционной службы задержали Саакашвили в Киеве и выдворили в Польшу как лицо, незаконно прибывшее с территории этой страны 10 сентября 2017.

Саакашвили утверждает, что найдет способ вернуться в Украину.