Освобожденные из российского плена пограничники Игорь Дзюбак и Богдан Марцонь сразу после завершения обмена сделали короткие заявления для прессы и ответили на несколько вопросов.

Марцонь поблагодарил Президента Украины, председателя Госпогранслужбы, всех неравнодушных, родных, друзей, знакомых, которые поддерживали. «Очень соскучился по родным ... Обнять их и никогда не отпускать и никогда, никуда от них не отлучаться», - сказал он, сообщает УНИАН.

На вопрос, как с ним обращались в России, он ответил: «Обращались как с какими-то пленными».

В свою очередь Дзюбак заявил, что об обмене они узнали только вчера. «Узнали мы буквально вчера (об обмене) ... Как обмен проводился? Как и все обмены проводятся. Я этой процедуры точно не знаю», - сказал он.

На вопрос, в каких условиях их удерживали, Дзюбак ответил: «Как всех задержанных - не в худших и не в лучших ... Я был с русскими в камере». Также пограничники сказали, что намерены отправиться в Киев.

Напомним, 2 марта в Харьковской области на КПП «Гоптовка» состоялся обмен двух похищенных на границе с Россией украинских пограничников Игоря Дзюбака и Богдана Марцоня на двух сотрудников ФСБ РФ.

Украинские пограничники Игорь Дзюбак и Богдан Марцонь пропали в Сумской области на границе с Россией 3 октября 2017 года.

Российская сторона сообщила, что задержала двух граждан Украины, которые заявили, что являются военнослужащими, и попросила предоставить соответствующие документы.

Пограничникам было предъявлено обвинение в незаконном пересечении границы РФ.

В ГПСУ заявили, что пограничники могли быть захвачены силой.