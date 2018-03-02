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Национальное собрание Армении выбрало четвертого президента страны. Им стал бывший посол Армении в Великобритании Армен Саркисян, в 1996–1997 годах занимавший должность премьер-министра.

Саркисян был единственным кандидатом на эту должность: его кандидатуру выдвинули 65 депутатов из правящей Республиканской партии Армении (РПА) и Армянской революционной федерации «Дашнакцутюн» (АРФД), сообщает PanARMENIAN.

Согласно новой конституции Армении, президент избирается парламентом на один семилетний срок. Полномочия нынешнего президента Сержа Саргсяна истекают 9 апреля, на этот же день назначена инаугурация Армена Саркисяна. После этого старое правительство уйдет в отставку, и Армения полностью перейдет к парламентской форме правления.

Президент Армении Серж Саргсян 19 января объявил имя кандидата от правящей Республиканской партии на пост следующего президента республики.

Армен Саркисян родился 23 июня 1953 года в Ереване. Саркисян является одним из соучредителей компании Tetris-Wordtris, которая занимается производством и продажей различных модификаций всемирно известной игры Тетрис.

 
ForUm

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