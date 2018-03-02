В Харьковской области на КПП «Гоптовка» состоялся обмен двух похищенных на границе с Россией украинских пограничников Игоря Дзюбака и Богдана Марцоня на двух сотрудников ФСБ РФ. Об этом на своей странице в Facebook сообщил Президент Петр Порошенко.

«Как и обещал на пресс-конференции, еще двое украинцев освобождены из плена. Это наши пограничники Богдан Марцонь, Игорь Дзюбак. Агрессоры похитили их на Сумщине 3 октября прошлого года. Ребята, добро пожаловать домой», – написал он.

Украина передала российской стороне задержанных летом 2017 года в Херсонской области сотрудников ФСБ России Владимира Кузнецова и Аскара Кулуба.

Как сообщал ForUm, 28 февраля Порошенко анонсировал возвращение в Украину двух заложников, которых незаконно удерживают в России – уже до конца этой недели.

Украинские пограничники Игорь Дзюбак и Богдан Марцонь пропали в Сумской области на границе с Россией 3 октября 2017 года.

Российская сторона сообщила, что задержала двух граждан Украины, которые заявили, что являются военнослужащими, и попросила предоставить соответствующие документы.

Пограничникам предъявлено обвинение в незаконном пересечении границы РФ.

В ГПСУ заявили, что пограничники могли быть захвачены силой.

30 июня 2017 в Херсонской области задержали двух военных пограничной службы ФСБ РФ. Они якобы выполняли роль учебных нарушителей границы во время учений, но сбились с маршрута, потеряли ориентировку и таким образом оказались на материковой части Украины. Пограничная служба ФСБ Российской Федерации направила обращение украинской стороне, в котором просит предоставить информацию о «двух российских военнослужащих, потерявшихся в Украине».