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Министр юстиции Павел Петренко выступил с инициативой увеличить минимальную сумму выплат алиментов с 900 до 2000 гривен. Об этом он заявил в пятницу во время своего выступления в Верховной Раде.

По словам министра, нынешнее законодательство предполагает, что отец не имеет работы или получает минимальную зарплату, он должен платить только около 900 гривен алиментов на ребенка. Однако, считает он, этого слишком мало.

«У нас есть инициатива, чтобы эту сумму поднять хотя бы до 2 тысяч гривен, и для этого есть все обоснованные расходы», - сказал Петренко, сообщает «Украинская правда».

Он отметил, что, если эту инициативу поддержат народные депутаты, соответствующий законопроект может быть внесен в парламент уже в марте.

Также Петренко рассказал, что с 6 февраля Министерство юстиции уже взыскало 160 млн гривень задолженности по алиментам.

«Хочу проинформировать, что за 3 недели работы нового закона (ужесточающего ответственность неплательщиков алиментов. – Ред.) 160 миллионов гривень были взысканы в пользу украинских детей», - сказал он.

Напомним, 6 февраля в Украине вступил в силу закон об усилении ответственности за неуплату алиментов.  
ForUm

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