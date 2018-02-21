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Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявляет, что оккупационная администрация контролируемых Россией боевиков не позволяет осуществить ремонтные работы поврежденного оборудования для возобновления украинской мобильной связи в Донецкой области из-за российского оператора мобильных услуг, который монополизировал рынок.

Об этом Климкин сказал в Киеве на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Королевства Дания Андерсом Самуельсеном.

«Мы в течение последних месяцев пытаемся спасти мобильную связь, чтобы люди могли им пользоваться. Мы не получили ни одного разрешения на безопасный ремонт мобильной связи», - подчеркнул Климкин, сообщает УНИАН.

«Вы знаете, почему? Потому что оккупационная администрация затянула туда какого-то российского провайдера, и уже сейчас карточки его продаются в пять-семь раз больше, чем до этого обычные услуги украинского оператора», - сказал министр.

«И все, что отделяет Донбасс от Украины, оно ведет оккупированный Донбасс в никуда. Оно не ведет его в Россию. Оно ведет оккупированный Донбасс в никуда, и то, что там на сегодня реальная мафиозная структура, которая зарабатывает на трафиках, начиная от угля и до всего остального, и распиливает на металлолом реально то, что является собственностью Украины и украинских компаний, это все будет потом задокументировано, за это все нужно будет отвечать, и за это нужно будет платить», - убежден глава МИД.

Напомним, Мобильная телефонная связь  Vodafone-Украина на оккупированной части Донбасса отсутствует с 11 января.

Украина выполнила все процедуры для ремонта линии Vodafone на Донетчине, но боевики гарантий безопасности не дали.

Главарь «ДНР» Александр Захарченко угрожал ввести «внешнее управление» мобильной сетью Vodafone-Украина. 

Vodafone-Украина восстановил связь на неподконтрольной территории Луганска и области. 

Пророссийские наемники на временно оккупированной части Луганской области запретили проносить в помещения и на территорию так называемых государственных органов мобильные телефоны с сим-картами оператора Vodafone.
ForUm

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