В Национальной полиции усиленный досмотр женщин-посетительниц Оболонского районного суда Киева назвали «вынужденными мерами». Об этом сообщил представитель Нацполиции Ярослав Тракало, передает Радио Свобода.

«Очевидно, это обычная ситуация, потому что это первое лицо государства, находится под защитой. И такие меры защиты являются вынужденными», - пояснил Тракало усиленный досмотр посетителей Оболонского районного суда Киева, где сегодня проводится допрос Президент Украины Петра Порошенко.

В Оболонском управлении полиции объяснили, что такие усиленные меры безопасности проводили во избежание возможных провокаций.

«Целью правоохранителей было не допустить провокаций. Действительно были усилены меры безопасности. Была поверхностная проверка всех – сотрудников суда, посетителей, журналистов. Но тех, кто больше всего себя подозрительно вел, – более усиленно проверяли. Таким образом, и обнаружили эту активистку Femen...», - сообщила пресс-секретарь Оболонского управления полиции Оксана Лищук.

Она уточнила, что более усиленный досмотр проводили в отдельной комнате, где находились полицейские-женщины.

По данным пресс-секретаря, в Оболонском райсуде Киева такие меры безопасности проводились впервые.

Напомним, на входе в Оболонский районный суд были усилены меры безопасности, поскольку по делу Виктора Януковича должен был свидетельствовать Президент Украины Петр Порошенко. Допрос проводился в режиме видеоконференции по соответствующему ходатайству прокуратуры, которая сослалась на официальное прошение Администрации Президента.

Позже стало известно о задержании активистки общественного движения Femen.