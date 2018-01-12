В оккупированном Донецке, как и в других городах «ДНР» с 11 января нет мобильной телефонной связи с Украиной.

Как сообщает Укринформ, ни из Донецка в Украину, ни наоборот из Украины в Донецк, второй день невозможно дозвониться по мобильной связи. Ранее единственно возможной была мобильная связь оператора Vodafone (МТС - Украина), другие украинские мобильные операторы на оккупированной территории уже не работали.

По информации нескольких жителей Донецка, которые через SkypeOut связались с корреспондентом, телефонные звонки через Vodafone уже нельзя было осуществить «где-то с 14.00 11 января». Местные СМИ на оккупированной территории объяснили жителям, что «работа сотового оператора «МТС-Украина» нарушена в «ДНР» в результате повреждения кабеля вблизи поселка Еленовка к югу от Донецка».

То есть, повреждена волоконно-оптическая линия на оккупированной территории, куда доступ украинским специалистам невозможен.

На территории «ДНР» сейчас работает только местный мобильный оператор «Феникс», который охватывает оккупированную территорию, но никак не может связать местных жителей с украинскими абонентами.

Жители Донецка очень обеспокоены данной ситуацией и говорят, что теперь с родственниками из Украины можно связаться только через SkypeOut, ViberOut, Hangouts, но для этого необходима надежная работа Интернета.

«Думаем, что это боевики сами взорвали кабель оператора Vodafone, чтобы вынудить население «ДНР» переходить на связь местного оператора «Феникс». И надежды у нас на ремонт кабеля Vodafone, к сожалению, практически нет», - говорят жители Донецка, яростно возмущаясь в социальных сетях относительно происходящего.