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Украинская сторона выполнила все процедурные шаги по обеспечению начала работ для восстановления работоспособности поврежденного оборудования мобильного оператора Vodafone Украины на Донбассе и предоставила необходимые гарантии безопасности их проведения.

Как сообщает Украинская сторона СЦКК, указанные вопросы решаются при содействии штаба АТО и СММ ОБСЕ в Украине.

«Вместе с тем, процесс решения этой проблемы со стороны ОРДО находится на «нулевом» уровне: гарантии безопасности со стороны НВФ ОРДО, необходимые на время проведения ремонтных работ, отсутствуют», - подчеркнули в СЦКК.

В то же время нежелание руководителей ОРДО предпринять какие-либо конструктивные шаги для возобновления работы мобильного оператора маскируется массированными информационными «вбросами» и распространением в подконтрольных им СМИ обвинений украинской стороны в неспособности и нежелании проведения указанных ремонтных работ.

«Такие действия московских кураторов ОРДО выглядят более цинично на фоне официальных статистических данных: по состоянию на 16 января украинской стороне СЦКК поступило 27 заявок на проведение ремонтно-восстановительных работ на объектах инфраструктуры Донецкой области различного характера. Из них планово согласованы уже 20 заявок (остальные в соответствующие сроки будут своевременно удовлетворены) и предоставлены необходимые гарантии безопасности со стороны штаба АТО. В это же время со стороны ОРДО с соответствующими вопросами безопасности гарантиями согласована только одна заявка», - подчеркнули в СЦКК.

Напомним, мобильная телефонная связь  Vodafone-Украина на оккупированной части Донецкой области отсутствует с 11 января.

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ForUm

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