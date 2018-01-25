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Пророссийские наемники на временно оккупированной части Луганской области запретили проносить в помещения и на территорию так называемых государственных органов мобильные телефоны с сим-картами операторов Vodafone Ukraine.

Как сообщает LIGA.net со ссылкой на несколько источников в Луганске, «бюджетников» в городе также предупредили о запрете.

«Люди реально обрадовались, когда появилась мобильная связь в городе. Были ж как в темнице: ничего и не видно, и не слышно. Пропаганда и обвинения в сторону Украины лились с экранов ТВ: это Украина якобы не хочет платить пенсию, это ВСУ «специально не пускают» Vodafone Ukraine. В итоге Украина сделала связь, и прошел этот истеризм. Но им (боевикам. - Ред.) нужна новая страшилка», - отметил луганчанин Сергей, имя которого изменено в целях безопасности.

По его словам, теперь оккупанты пугают тем, что Vodafone Ukraine якобы всех прослушивает. «Бред, да и только», - добавил местный житель.

Дончанин Максим уточнил, что всех сотрудников «госучреждений» перевели на местный мобильный оператор Феникс. «При этом они обложили их данью - сбор 5% от месячной зарплаты на поддержку и развитие «Феникса», - сказал он.

Другой источник в городе уточнил, что это сделано было специально, поскольку ранее им запретили выезжать с временно оккупированной территории Донецкой области. «Чтобы отрезать совсем, звонить нельзя, выезжать - тоже», - пожаловалась местная жительница Галина.

Она подтвердила, что мобильной связи Vodafone Ukraine нет с 11 января и по сегодняшний день включительно. «Но мы все еще верим, что она появится», - сказала Галина. 

Напомним, Мобильная телефонная связь  Vodafone-Украина на оккупированной части Донбасса отсутствует с 11 января.

Украина выполнила все процедуры для ремонта линии Vodafone на Донетчине, но боевики гарантий безопасности не дали.

Главарь «ДНР» Александр Захарченко угрожал ввести «внешнее управление» мобильной сетью Vodafone-Украина. 

Vodafone-Украина восстановил связь на неподконтрольной территории Луганска и области. 
ForUm

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