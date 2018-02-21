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Дата и место следующей встречи глав МИД стран «нормандской четверки» будут определены после завершения коалиционного процесса в Германии и окончательного утверждения правительства этой страны.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин на совместной пресс-конференции с главой МИД Дании Андресом Самуэльсоном в среду в Киеве, сообщает Укринформ.

«Мы планировали эту встречу, она не состоялась из-за того, что немецкий министр не смог вовремя попасть обратно в Мюнхен. Сейчас мы договорились несколько дней подождать окончательных результатов согласования коалиционного соглашения в Германии. Как только будет коалиционное соглашение, будет формально утвержден состав правительства Германии. Мы, конечно, говорим с МИД Германии о возможных датах и возможной повестке дня, хотя она была определена на Мюнхене», - сказал Климкин.

Он считает, что эта повестка дня встречи «нормандской четверки» в силе.

В этом контексте Климкин напомнил, что у него в Мюнхене была встреча с министром иностранных дел России Лавровым, которая началась с обсуждения освобождения заложников и политических заключенных.

«Мы говорили о том, что нужно, во-первых, завершить освобождение заложников. Это фундаментально важно и нужно начать работать касательно того, каким образом мы освобождаем политзаключенных», - отметил Климкин.

Он также сообщил, что вторым вопросом было обсуждение с Лавровым возможного формата миротворческой миссии ООН на Донбассе.

Напомним, встреча министров иностранных дел в «нормандском формате» планировалась на полях Мюнхенской конференции по вопросам безопасности, которая проходила 16-18 февраля.

Сначала встреча глав МИД ожидалась 16 февраля, но из-за того, что глава МИД Германии был вынужден срочно отбыть в Берлин, ее перенесли на 17 февраля. Однако и в субботу встреча не состоялась.

 
ForUm

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