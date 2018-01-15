Заявил главарь самопровозглашенной «ДНР» Александр Захарченко угрожает ввести «внешнее управление» мобильной сетью компании «Vodafone-Украина». Об этом сообщают подконтрольные боевикам СМИ.
«Киев прекратил работу оператора мобильной связи Vodafone на территории «ДНР». Сотни тысяч наших жителей остались без связи с друзьями и родственниками по ту сторону линии разграничения. Однако хочу заверить, что и на этот вызов мы успешно ответим - соответствующие действия уже производятся. При необходимости мы можем ввести внешнее управление на эту сеть», - сказал он.
Напомним, с 11 января на оккупированной части Донецкой области отсутствует мобильная телефонная связь «Vodafone-Украина».
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