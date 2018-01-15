также в разделеОбщество
15 января. Картина дня 60
Полиция возобновила расследование дела против Шабунина 50
На Одесчине за вымогательство задержали полицейского начальника 46
В Волновахе задержали информатора боевиков 55
СБУ установила имена более 2000 боевиков ЧВК «Вагнера» 49
В Украине испытали модернизированный ЗРК «Печора» 71
Минобороны решило награждать огнестрельным оружием только военных 36
В Польше хотят дать кораблям названия украинских городов 62
Суд разрешил экстрадицию Онищенко 74
Почему в Украине замалчивается роль Медведчука в обмене пленными 100
Французская Le Monde назвала Медведчука главным переговорщиком от Украины по обмену пленными 60
В СБУ рассказали, куда сбежал Плотницкий 100
Ограбление коллекционера оружия: Бывший топ-чиновник милиции объявлен в розыск 68
Луценко отчитается в Раде о спецконфискации «денег Януковича» 45
СБУ за 2 месяца разрешила гастроли почти 50 российских артистов 73
Обмен пленными: Порошенко готовится помиловать женщину 79
В двух прифронтовых селах возобновили выплаты пенсий 44
Российскому политологу запретили въезд в ЕС на три года 60

Заявил главарь самопровозглашенной «ДНР» Александр Захарченко угрожает ввести «внешнее управление» мобильной сетью компании «Vodafone-Украина». Об этом сообщают подконтрольные боевикам СМИ. 

«Киев прекратил работу оператора мобильной связи Vodafone на территории «ДНР». Сотни тысяч наших жителей остались без связи с друзьями и родственниками по ту сторону линии разграничения. Однако хочу заверить, что и на этот вызов мы успешно ответим - соответствующие действия уже производятся. При необходимости мы можем ввести внешнее управление на эту сеть», - сказал он. 

Напомним, с 11 января на оккупированной части Донецкой области отсутствует  мобильная телефонная связь «Vodafone-Украина».
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

902
Теги