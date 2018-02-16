Польский премьер-министр Матеуш Моравецький заявляет, что в скандальный закон об Институте национальной памяти могут быть внесены изменения.

По его словам, это будет связано с тем, признает ли Конституционный суд Польши несоответствие некоторых положений этого закона польской Конституции и примет ли решение о внесении в закон более конкретных формулировок, сообщает DW.

Напомним, Сейм Польши 26 января, а Сенат 1 февраля приняли изменения в закон об Институте национальной памяти, которыми в стране запрещается пропаганда «идеологии украинских националистов».

Новый закон также вводит возможность открытия уголовных производств против лиц, отрицающих совершение преступлений украинских националистов и украинских формирований, сотрудничавших с Третьим рейхом.

6 февраля его подписал президент Польши Дуда, одновременно направив его в Конституционный суд. Он опротестовал, в частности, формулировку, касающуюся «украинских националистов».

Положения закона вызвали протесты в Украине и Израиле, а также обеспокоенность в США и Франции.

В то же время глава МИД Польши Яцек Чапутович заявил, что Конституционный суд Польши может принять во внимание опасения украинцев и несколько изменить данный закон.