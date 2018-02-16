Стали известны имена погибших морпехов, которых расстреляли свои же сослуживцы.

«Большая трагедия, которая произошла в семье морской пехоты, легла болезненной кровавой раной на каждого из нас. Мы потеряли четырех собратьев. Не в бою, а от предательских выстрелов», — говорится в прощальном сообщении 36 бригады, передает InfoResist.

Артем Жовтобрюх, 20-летний старший матрос, он из Черкасской области, село Кривые Колена. Не женат.

Валерий Литвиненко, 30 лет, старший матрос из Полтавской области, Лохвицкого района, село Выришальное. Валерий не женат, есть сестра. Был водителем.

Александр Бурданов, 39 лет, младший лейтенант, проживал в городе Запорожье.

У него остались мать и отец. Александр занимал должность командира десантно-штурмового взвода, десантно штурмовой роты.

Андрей Новицкий, 23 года, матрос из Бахмута Донецкой области. Андрей служил наводчиком десантно-штурмовой роты. Его фото найти не удалось.

Как ранее сообщал ForUm, 14 февраля военная прокуратура сил антитеррористической операции совместно с полицией Донецкой области на первой линии обороны вблизи населенного пункта Широкино выявила факт убийства четырех военнослужащих одного из подразделений Вооруженных сил Украины.

После основательного исследования полученных доказательств установлена ​​причастность к убийству двух сослуживцев погибших, задержанных в порядке ст. 208 УПК Украины.

В военном гарнизоне Мариуполя сообщили, что военнослужащих застрелили спящими сослуживцы из-за возможных систематических издевательств.