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Четырех военнослужащих Вооруженных сил Украины застрелили спящими сослуживцы под Широкино из-за возможных систематических издевательств.

Об этом «Украинской правде» сообщили в военном гарнизоне Мариуполя.

«Задержанные говорят об издевательствах в виде постоянных придирок и чрезмерной нагрузки по службе. Как было на самом деле, думаю, установим», - сообщили в гарнизоне.

Отмечается, что военных убили спящими с контрольными выстрелами в голову, а потом пытались поджечь помещение для детонирования боеприпасов для сокрытия следов преступления.

Как ранее сообщал ForUm, 14 февраля военная прокуратура сил антитеррористической операции совместно с полицией Донецкой области на первой линии обороны вблизи населенного пункта Широкино выявила факт убийства четырех военнослужащих одного из подразделений Вооруженных сил Украины. 

После основательного исследования полученных доказательств установлена ​​причастность к убийству двух сослуживцев погибших, задержанных в порядке ст. 208 УПК Украины.
ForUm

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