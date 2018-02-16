Государственная служба по делам ветеранов войны и участников антитеррористической операции (АТО) заявляет, что очередь на психологическую реабилитацию для участников АТО в Киеве и Киевской области составляет 20 тыс. человек.

Об этом в интервью Урядовому кур'єру сказал заместитель главы Госслужбы ветеранов Вячеслав Марченко.

«В Киеве и области самая большая очередь таких (желающих пройти психологическую реабилитацию), почти 20 тысяч человек. А есть области, которые на 100% удовлетворяют потребности», - отметил он.

«Мы направляем человека на психологическую реабилитацию без первоначального тестирования. Кому-то профессиональная психологическая помощь вообще не нужна, кому-то достаточно поехать на рыбалку, кому-то необходима стандартная реабилитация, кому-то – специализированная помощь нарколога или психиатра. В идеале все должно начинаться задолго до попадания на поле боя. Человек приходит в военкомат с желанием служить. Здесь заводят личное дело, в которое заносят данные психологических тестов и добавляют результаты таких тестов после каждой ротации и перед увольнением. После демобилизации эти документы должен изучить психолог, обобщить. Мы идем к этому через воплощение реформ», - пояснил Марченко.

Так, часть освобожденных из плена изъявила желание остаться на реабилитацию в Киеве.

«Хотя если человек из ныне оккупированной части Украины, то он должна обратиться в ВГА Донецкой или Луганской области и там получить помощь, временное жилье – человек остается под опекой местной администрации. Только по собственному желанию человек не может получить жилье в столице, для этого должны быть основания. Есть местные власти, есть служба, надо обращаться к официальным представителям, а не идти к волонтерам и кричать «зрада». В таких случаях я спрашиваю: с кем ты общался, что тебе посоветовали, в чем отказали? Если человек не может ответить, то его поведение считаю популизмом», - сказал глава госслужбы.

Марченко сообщил, что значительную проблему представляет нехватка денежных средств.

В частности, в 2017 году выделенных на реабилитацию участников боевых действий средств хватило для обеспечения 42% потребностей.

При этом он добавил, что из более чем 320 тыс. участников боевых действий около 52% зарегистрированы в органах социальной защиты, и лишь часть из них изъявили желание пройти психологическую реабилитацию.