В конце января сотрудники Каменец-Подольского государственного исторического музея-заповедника обнаружили значительное выпучивание лицевой кладки стены Старой крепости на участке северо-западного угла Северного бастиона.

Как сообщает пресс-служба музея, была сформирована комиссия, в которую входили представители музея, НИАЗ «Каменец», строительных организаций и местной власти. После проведения визуального обследования упомянутого участка было решено обратиться в соответствующие профильные институты с просьбой провести профессиональное техническое обследование состояния стены с целью выявить причину деформации и изготовить проектную документацию для проведения противоаварийных и реставрационных работ. Администрацией музея был заключен соответствующий договор с ГП «Подольский экспертно-технический центр». Обследование должно было состояться 15-16 февраля.

Однако 14 февраля около 17:20 произошел обвал части лицевой кладки стены Северного бастиона Каменец-Подольской Старой крепости. (Северо-западный угол бастиона). Камни частично перекрыли проезжую часть по ул. Замковой. Кроме того, участкм стены, примыкающие к месту вывала, имеют видимые деформации (выпучивание, трещины), существует угроза дальнейших обсыпок. В целях обеспечения безопасности граждан и автотранспорта место вывала сразу было ограждено, движение транспорта по ул. Замковой ограничено.

Комиссия сочла необходимым срочно разобрать примыкающую к обвалу часть стен, провести техническое обследование данного участка с целью выявления причин вывала и подготовки проектной документации для проведения противоаварийных и консервационных работ.

На этом участке в 2007-2008 годах проводились реставрационные работы, в частности часть лицевой кладки стены переклали.

Выводы о причинах вывала будут сделаны после получения результатов технического обследования.