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Служебная проверка НАБУ в отношении бывшего внештатного агента Евгения Шевченко нарушений не обнаружила.

Об этом сообщил руководитель САП Назар Холодницкий, отвечая на вопрос о результатах этой проверки, передает Укринформ.

«Есть. Там, насколько я знаю, нарушений не выявлено», - сказал он.

Как сообщал ForUm, ранее руководитель САП Назар Холодницкий заявлял, что Специализированная антикоррупционная прокуратура может забрать все дела из НАБУ, если там и в дальнейшем будет нарушаться тайна следствия.

17 января одно из интернет-изданий опубликовало интервью внештатного агента НАБУ Евгения Шевченко относительно деталей его сотрудничества с Бюро. Именно Шевченко помог разоблачить одесского контрабандиста Вадима Альперина.

Сам Шевченко в комментарии «1+1» отметил, что дал интервью по определенным причинам, которые со временем станут известны обществу.

24 ноября 2017 был задокументирован факт предложения руководителю одного из подразделений НАБУ неправомерной выгоды в сумме 800 тыс. долларов.

В ходе проведения негласных следственных действий установлено, что за указанную сумму сотрудники НАБУ должны были переквалифицировать действия лиц, которые фигурируют в уголовном производстве на менее тяжкие, и направить в дальнейшем указанное производства в другой орган досудебного расследования по месту совершения преступления.

Генеральный прокурор Юрий Луценко сообщил, что взятку детективу предлагал одесский контрабандист  Вадим Альперин.

30 ноября Печерский районный суд Киева избрал Альперину меру в виде содержания под стражей сроком на 60 суток с возможностью внесения залога в сумме 21 млн грн.  

Позже Альперин вышел из-под стражи после внесения за него залога в размере 21 млн гривен.

 
ForUm

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