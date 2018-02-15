Координатор ОБСЕ Тони Фриш в Москве встречался с помощником президента РФ Владимира Путина Владиславом Сурковым. Об этом заявила представитель Украины в Трехсторонней контактной группе по урегулированию на Донбассе, первый вице-спикер парламента Ирина Геращенко.

«Украинские представители выразили непонимание, что координатор ОБСЕ Фриш, как выяснилось, в Москве встретился с советником президента Путина Сурковым и не проинформировал группу и ТКГ ни о самом факте встречи, ни о ее результатах», - написала она в Facebook.

По словам Геращенко, перед этим он отказался посетить в Старобельском СИЗО российского военного Агеева, мол, «это были бы политические посещение».

«Мы настаиваем на беспристрастном и независимом подходе координаторов в их работе, недопустимости кулуарщины и решении всех вопросов в трехстороннем, а не двустороннем формате: Украина - РФ- ОБСЕ», - резюмировала представитель Украины.