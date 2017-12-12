Бизнесмен Вадим Альперин, подозреваемый в даче 800 тыс. долларов взятки сотруднику Национального антикоррупционного бюро (НАБУ), вышел из-под стражи после внесения за него залога в размере 21 млн гривен.

Об этом сообщают Українські Новини со ссылкой на адвоката Виктора Петруненко.

«Я могу подтвердить, что он уже несколько дней на свободе», - сказал он.

Адвокат не уточнил, кто внес залог за его клиента и когда он был внесен.

При этом в адвокатской фирме, которая предоставляет услуги Альперину, сообщили, что залог за Альперина был внесен в начале декабря.

Напомним, 24 ноября был задокументирован факт предложения руководителю одного из подразделений НАБУ неправомерной выгоды в сумме 800 тыс. долларов.

В ходе проведения негласных следственных действий установлено, что за указанную сумму сотрудники НАБУ должны были переквалифицировать действия лиц, которые фигурируют в уголовном производстве на менее тяжкие, и направить в дальнейшем указанное производства в другой орган досудебного расследования по месту совершения преступления.

Генеральный прокурор Юрий Луценко сообщил, что взятку детективу предлагал одесский контрабандист Вадим Альперин.

30 ноября Печерский районный суд Киева избрал Альперину меру в виде содержания под стражей сроком на 60 суток с возможностью внесения залога в сумме 21 млн грн.