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Сегодня, в День святого Валентина, женился освобожденный с 28-месячного плена боевиков Игорь Сапожников.

Об этом сообщает Главное территориальное управление юстиции в Киеве.

Игорь и Ирина познакомились в Донецке в 2000 году, мужчина тогда служил в армии.

Спустя 8 лет они встретились снова и поняли, что это навсегда.  

25 октября 2015 Игорь оказался в плену оккупантов. Больше года пара не могла даже увидеться, потому что на тот момент были официально еще не женаты.

Ради одной встречи через стекло и решетку они поженились в СИЗО и в июне 2017 года получили свидетельство о регистрации брака в оккупированном Донецке.

Приговор для Игоря звучал страшно – 18 лет плена, но через 28 месяцев неведения, издевательств и поблажек он вернулся домой.

Как только закончилась медицинская реабилитация, были улажены срочные дела с документами, пара решила пожениться официально по законам Украины.

14 февраля 2018 молодожены торжественно зарегистрировали свой брак в бывшем Центральном дворце регистраций брака, а сегодня – «Шоколадном доме».

Сегодня в Киеве зарегистрирован 191 брак.  

 
ForUm

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