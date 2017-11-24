Взятку детективу Национального антикоррупционного бюро в размере 800 тыс. долларов США предлагал одесский контрабандист Вадим Альперин. Об этом на своей странице в Facebook сообщил генеральный прокурор Юрий Луценко.

«В начале ноября по заявлению НАБУ о предложении взятки руководителю главного подразделения детективов НАБУ ГСУ ГПУ зарегистрировало производство, в рамках которого зафиксировано предложение известного одесского контрабандиста Альперина выплатить 800 тыс. долл. за снятие ареста на счета подконтрольных ему предприятий в 450 млн грн», – отметил он.

По словам Луценко, такое предложение неправомерной выгоды должностному лицу является законченным составом преступления, поэтому ГПУ проводит мероприятия по установлению места нахождения подозреваемого. «Готовим ходатайство об аресте», – подытожил он.

Напомним, 24 ноября детективы Национального антикоррупционного бюро Украины совместно с сотрудниками Генеральной прокуратуры Украины разоблачили лицо, которое предлагало сотруднику НАБУ неправомерную выгоду в размере 800 тыс. долларов США.