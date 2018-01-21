Специализированная антикоррупционная прокуратура может забрать все дела из Национального антикоррупционного бюро и расследовать их с другими правоохранительными органами в случае дальнейших утечек информации в Бюро.

Об этом сказал руководитель САП Назар Холодницкий каналу 1+1, комментируя интервью агента НАБУ одному из интернет-изданий.

«Мы глубоко обеспокоены такой очередной утечкой информации. Это еще раз подтверждает то, что у Антикоррупционного бюро системная проблема с тайной следствия. Если так будет дальше, то Антикоррупционная прокуратура просто не будет иметь другого выхода, как забрать все дела с НАБУ, привлекать подразделения других правоохранительных органов и с ними доводить их до конца», - сказал Холодницкий.

Он подчеркнул, что такие публикации вредят работе всех правоохранительных органов.

Сейчас из-за этой ситуации НАБУ проводит внутреннюю проверку, затем будет открыто уголовное производство.

17 января одно из интернет-изданий опубликовало интервью внештатного агента НАБУ Евгения Шевченко относительно деталей его сотрудничества с Бюро. Именно Шевченко помог разоблачить одесского контрабандиста Вадима Альперина.

Сам Шевченко в комментарии «1+1» отметил, что дал интервью по определенным причинам, которые со временем станут известны обществу.

Напомним, 24 ноября был задокументирован факт предложения руководителю одного из подразделений НАБУ неправомерной выгоды в сумме 800 тыс. долларов.

В ходе проведения негласных следственных действий установлено, что за указанную сумму сотрудники НАБУ должны были переквалифицировать действия лиц, которые фигурируют в уголовном производстве на менее тяжкие, и направить в дальнейшем указанное производства в другой орган досудебного расследования по месту совершения преступления.

Генеральный прокурор Юрий Луценко сообщил, что взятку детективу предлагал одесский контрабандист Вадим Альперин.

30 ноября Печерский районный суд Киева избрал Альперину меру в виде содержания под стражей сроком на 60 суток с возможностью внесения залога в сумме 21 млн грн.

Позже Альперин вышел из-под стражи после внесения за него залога в размере 21 млн гривен.