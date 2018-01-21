также в разделеОбщество
Минздрав назвал противопоказания к вакцинации от кори 60
Запорожский суд повторно арестовал россиянина, воевавшего в Сирии 45
Освобожденных из плена ультрас взяли на работу в ФФУ 40
Украина усилит охрану дипучреждений за границей 33
Глава Госкино намерен судиться с НАПК 32
Обмен пленными: Порошенко помиловал женщину, совершившую тяжкое преступление 61
ООН прекращает продовольственную помощь жителям Донбасса 88
Пенсии военным могут увеличиться на 77% 107
Чиновника учебного центра «Десна» задержали на взятке 54
Гонтарева: Голосов за мою отставку будет очень много 90
Главу Госкино вызвали в НАПК из-за премий сестре 53
Погибший в Краматорске наблюдатель ОБСЕ был гражданином Молдовы 41
Гройсман отмечает юбилей 92
Начальник Харьковского университета Воздушных сил вышел из-под ареста 57
Все ограничения движения на дорогах Украины сняты 68
Водоснабжение Черкасс восстановлено 60
Полиция показала оружейный цех одесского стрелка 127
Военные задержали диверсанта в зоне АТО 81

Специализированная антикоррупционная прокуратура может забрать все дела из Национального антикоррупционного бюро и расследовать их с другими правоохранительными органами в случае дальнейших утечек информации в Бюро.

Об этом сказал руководитель САП Назар Холодницкий каналу 1+1, комментируя интервью агента НАБУ одному из интернет-изданий.

«Мы глубоко обеспокоены такой очередной утечкой информации. Это еще раз подтверждает то, что у Антикоррупционного бюро системная проблема с тайной следствия. Если так будет дальше, то Антикоррупционная прокуратура просто не будет иметь другого выхода, как забрать все дела с НАБУ, привлекать подразделения других правоохранительных органов и с ними доводить их до конца», - сказал Холодницкий. 

Он подчеркнул, что такие публикации вредят работе всех правоохранительных органов.

Сейчас из-за этой ситуации НАБУ проводит внутреннюю проверку, затем будет открыто уголовное производство.

17 января одно из интернет-изданий опубликовало интервью внештатного агента НАБУ Евгения Шевченко относительно деталей его сотрудничества с Бюро. Именно Шевченко помог разоблачить одесского контрабандиста Вадима Альперина.

Сам Шевченко в комментарии «1+1» отметил, что дал интервью по определенным причинам, которые со временем станут известны обществу.

Напомним, 24 ноября был задокументирован факт предложения руководителю одного из подразделений НАБУ неправомерной выгоды в сумме 800 тыс. долларов.

В ходе проведения негласных следственных действий установлено, что за указанную сумму сотрудники НАБУ должны были переквалифицировать действия лиц, которые фигурируют в уголовном производстве на менее тяжкие, и направить в дальнейшем указанное производства в другой орган досудебного расследования по месту совершения преступления.

Генеральный прокурор Юрий Луценко сообщил, что взятку детективу предлагал одесский контрабандист  Вадим Альперин.

30 ноября Печерский районный суд Киева избрал Альперину меру в виде содержания под стражей сроком на 60 суток с возможностью внесения залога в сумме 21 млн грн.  

Позже Альперин вышел из-под стражи после внесения за него залога в размере 21 млн гривен.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

51
Теги