также в разделеОбщество
В Украине разыскивают 68 дезертиров 11
Хуг: Конфликт на Донбассе может резко обостриться 21
Зееман призвал Путина освободить из плена боевиков украинца Козловского 15
Турчинов: РФ увеличила военный контингент на Донбассе 23
Медведчук рассказал об опасностях, угрожающих переговорному процессу по обмену 60
Спасатели обследовали 10-километровую зону вокруг склада в Калиновке 24
СМИ: В Луганске военной техники почти нет, радио и ТВ не работают 52
НАБУ ответило на упрек Луценко об отказе принимать дела 58
РФ требует от США закрыть сайт «Миротворец» 79
Мощность украинского телевещания на Крым усилили более чем втрое 63
Манафорт во время работы в Украине 18 раз посещал Москву 20
Джемилев: РФ переселила в Крым 300 тысяч россиян 38
США призвали РФ немедленно освободить Сущенко 29
СМИ: СБУ задержала представителя Кадырова и отвезла к границе с РФ 98
Трубаров назвал обвинения Луценко политической игрой 33
23 ноября. Картина дня 33
Украинским военным разрешили носить бороды 36
Польша опровергла согласие на восстановление памятников УПА 52

Сегодня, 24 ноября, детективы Национального антикоррупционного бюро Украины совместно с сотрудниками Генеральной прокуратуры Украины разоблачили лицо, которое предлагало сотруднику НАБУ неправомерную выгоду в размере 800 тыс. долларов США, сообщили ForUm’у в пресс-службе НАБУ.

«Данная сумма предлагалась за прекращение расследования детективами Бюро уголовного производства, в котором наложен арест на сумму около 450 млн гривен средств, подконтрольных разоблаченному лицу предприятий», – говорится в сообщении.

Предварительно действия лица квалифицированы по ч.3 ст.369 Уголовного кодекса Украины («Предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу»).

Сейчас решается вопрос о сообщении разоблаченному лицу о подозрении и проведение других неотложных следственных действий.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

20
Теги