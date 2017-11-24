Сегодня, 24 ноября, детективы Национального антикоррупционного бюро Украины совместно с сотрудниками Генеральной прокуратуры Украины разоблачили лицо, которое предлагало сотруднику НАБУ неправомерную выгоду в размере 800 тыс. долларов США, сообщили ForUm’у в пресс-службе НАБУ.
«Данная сумма предлагалась за прекращение расследования детективами Бюро уголовного производства, в котором наложен арест на сумму около 450 млн гривен средств, подконтрольных разоблаченному лицу предприятий», – говорится в сообщении.
Предварительно действия лица квалифицированы по ч.3 ст.369 Уголовного кодекса Украины («Предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу»).
Сейчас решается вопрос о сообщении разоблаченному лицу о подозрении и проведение других неотложных следственных действий.
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