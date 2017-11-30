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Печерский районный суд Киева избрал меру пресечения Вадиму Альперину, которого подозревают в предложении 800 тыс. долларов взятки сотруднику Национального антикоррупционного бюро Украины, в виде содержания под стражей сроком на 60 суток с возможностью внесения залога в сумме 21 млн грн.  

Об этом сообщила в Twitter пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган.

 


 

 

Подозреваемый взят под стражу в зале суда до уплаты последним определенной судом размера залога.

 

 

Напомним, 24 ноября был задокументирован факт предложения руководителю одного из подразделений НАБУ неправомерной выгоды в сумме 800 тыс. долларов.

В ходе проведения негласных следственных действий установлено, что за указанную сумму сотрудники НАБУ должны были переквалифицировать действия лиц, которые фигурируют в уголовном производстве на менее тяжкие, и направить в дальнейшем указанное производства в другой орган досудебного расследования по месту совершения преступления.

Генеральный прокурор Юрий Луценко сообщил, что взятку детективу предлагал одесский контрабандист  Вадим Альперин.

 
ForUm

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