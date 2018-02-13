Экс-президент Грузии и лидер партии «Рух нових сил» Михаил Саакашвили заявил, что будет восстанавливать свое украинское гражданство. Об этом он сказал во время пресс-конференции в Варшаве.



«Я был и остаюсь украинским политиком... Я буду восстанавливать свое украинское гражданство», - сказал он.



Также Саакашвили заявил, что со своим окружением организует массовое протестное движение в Украине, сообщает «Украинская правда».



«Это движение будет расширяться и я найду фактическую возможность присоединиться к нему», - сказал он.



Саакашвили также заявил, что его команда будет прилагать все усилия, чтобы сделать Порошенко «нерукопожатным» за рубежом.

Саакашвили также обратился к Генпрокурору Юрию Луценко: «Я обращаюсь к невежде Луценко, этому невежде, пусть он не пытается объявить меня в розыск».



«Я не прячусь и требую у него допустить меня к следственным действиям и судебных заседаний. Я хочу, чтобы меня спрашивали. Они говорили, что я не появляюсь на допросах. Абсолютная ложь! Лишь однажды в пятницу, когда у нас была информация, что меня будут захватывать, я пошел к врачу, у меня есть справка. В этом деле про Курченко, про государственную измену я требую справедливого суда. Они так боятся, что я вернусь, которые будут объявлять меня в розыск. Но если объявят меня в розыск, то они должны ответить, почему я здесь», - сказал он.

Как сообщал ForUm, экс-президент Грузии получил украинское гражданство согласно указу Президента Украины в конце мая 2015 года. Саакашвили возглавлял Одесскую областную государственную администрацию с 30 мая 2015 года по 9 ноября 2016 года, после чего объявил об отставке.

26 июля 2017 года Порошенко лишил его украинского гражданства. По данным Администрации Президента, причина такого решения – предоставление Саакашвили недостоверной информации при оформлении заявления на гражданство (в Грузии на Саакашвили возбуждено четыре уголовных дела, в том числе о растрате бюджетных средств и превышении служебных полномочий).

24 октября 2017 года генпрокурор Юрий Луценко заявил, что Государственная миграционная служба отказалась предоставлять экс-главе Одесской ОГА политическое убежище в Украине. Луценко также заявил о подготовке Саакашвили и его сторонниками государственного переворота в Украине.

В свою очередь Саакашвили заявил, что согласно закону он имеет право пользоваться всеми правами гражданина Украины и его нельзя депортировать.

1 ноября 2017 года стало известно, что ГФС повторно отказала Саакашвили в оформлении документов для решения вопроса о признании беженцем.

5 февраля Апелляционный суд Киева подтвердил решение об отказе в предоставлении Саакашвили статуса лица, нуждающегося в дополнительной защите.

12 февраля лидер «Руху нових сил» Михаил Саакашвили депортирован в Польшу.

Польская пограничная служба подтвердила, что приняла Саакашвили на своей территории.

Саакашвили утверждает, что найдет способ вернуться в Украину.