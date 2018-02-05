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Апелляционный суд Киева подтвердил решение об отказе в предоставлении лидеру политической партии «Рух нових сил» Михаилу Саакашвили статуса лица, нуждающегося в дополнительной защите.

«Таким образом я теряю статус нахождения в Украине. Это очередное решение Порошенко, а не суда», - написал Саакашвили на своей странице в Facebook

Перед этим он заявил, что больше не будет принимать участия в заседаниях суда по рассмотрению апелляции на решение о признании законным отказа Государственной миграционной службы предоставить ему статус беженца.

«Необходимости дальнейшего присутствия я на этом заседании не вижу. Они хотят имитировать юридическую процедуру, поэтому останутся мои юристы. Я также продолжаю ходить в суды ради людей, которые приходят поддержать меня. Но и они советуют мне не ходить на эти управляемые сверху заседания», - отметил Саакашвили.

Как сообщал ForUm, экс-президент Грузии получил украинское гражданство согласно указу Президента Украины в конце мая 2015 года. Саакашвили возглавлял Одесскую областную государственную администрацию с 30 мая 2015 года по 9 ноября 2016 года, после чего объявил об отставке.

26 июля 2017 года Порошенко лишил его украинского гражданства. По данным Администрации Президента, причина такого решения – предоставление Саакашвили недостоверной информации при оформлении заявления на гражданство (в Грузии на Саакашвили возбуждено четыре уголовных дела, в том числе о растрате бюджетных средств и превышении служебных полномочий).

24 октября 2017 года генпрокурор Юрий Луценко заявил, что Государственная миграционная служба отказалась предоставлять экс-главе Одесской ОГА политическое убежище в Украине. Луценко также заявил о подготовке Саакашвили и его сторонниками государственного переворота в Украине.

В свою очередь Саакашвили заявил, что согласно закону он имеет право пользоваться всеми правами гражданина Украины и его нельзя депортировать.

1 ноября 2017 года стало известно, что ГФС повторно отказала Саакашвили в оформлении документов для решения вопроса о признании беженцем.
ForUm

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