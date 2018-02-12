также в разделеПолитика
Порошенко: В Украине нет конфликта, мы страдаем от агрессии 20
Посол: РФ пытается разменять Донбасс на Крым 33
Саакашвили депортировали в Польшу 56
Порошенко: Фанаты сами должны решить, ехать ли на ЧМ в Россию 24
Крупный французский сайт гражданской журналистики написал о позиции Медведчука относительно закона о реинтеграции Донбасса 57
Минские соглашения можно было выполнить в течение 6–8 месяцев после их подписания 31
Турчинов не собирается идти в президенты 21
Порошенко признался, что не хотел бы высылать Саакашвили 49
В Киеве задержали Саакашвили 97
Порошенко: РФ может в любой момент пойти на эскалацию конфликта 64
МИД: РФ за три года не выполнила ни одного пункта «Минска» 84
В МИД ответили РФ на обвинения в «сломе» Минских соглашений 83
Фриз: Венгрия способствует политике РФ по разрушению НАТО 62
Макрон: Реализация Минских соглашений зашла в тупик 111
Саакашвили съехал с квартиры на Костельной 74
Социалистическая партия Украины объявила Киву вне закона 215
У Саакашвили заявляют, что спецназовцы пытались задержать его в гостинице 105
Раде предлагают уволить Данилюка 72

Лидер «Руху нових сил» Михаил Саакашвили прибыл в Варшаву. Об этом сообщил член партии Давид Сакварелидзе в Facebook.

Позже польская пограничная служба подтвердила, что приняла Саакашвили на своей территории.

«Основанием для принятия решения было принятие заявления о реадмиссии, которое ГМС Украины подала главнокомандующему пограничной охраны. Принимая во внимание тот факт, что М Саакашвили является супругом гражданина государства-члена Европейского Союза, просьба украинской стороны была воспринята положительно», - сообщили в польском ведомстве.

В Госпогранслужбе сообщили, Саакашвили находился на территории Украины незаконно, следовательно, его с соблюдением всех юридических формальностей вернули в страну, откуда он прибыл, нарушая отечественное законодательство.

Днем 12 февраля Саакашвили задержали в Киеве возле ресторана «Сулугуни» в Музейном переулке.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

24
Теги