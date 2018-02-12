Лидер «Руху нових сил» Михаил Саакашвили прибыл в Варшаву. Об этом сообщил член партии Давид Сакварелидзе в Facebook.
Позже польская пограничная служба подтвердила, что приняла Саакашвили на своей территории.
«Основанием для принятия решения было принятие заявления о реадмиссии, которое ГМС Украины подала главнокомандующему пограничной охраны. Принимая во внимание тот факт, что М Саакашвили является супругом гражданина государства-члена Европейского Союза, просьба украинской стороны была воспринята положительно», - сообщили в польском ведомстве.
В Госпогранслужбе сообщили, Саакашвили находился на территории Украины незаконно, следовательно, его с соблюдением всех юридических формальностей вернули в страну, откуда он прибыл, нарушая отечественное законодательство.
Днем 12 февраля Саакашвили задержали в Киеве возле ресторана «Сулугуни» в Музейном переулке.
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