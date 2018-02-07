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Крупнейшая оппозиционная партия в польском парламенте «Гражданская платформа» (РО) зарегистрирует в парламенте свой законопроект об изменениях в закон об институте национальной памяти Польши.

Об этом после встречи с послом США в Польше Полом Джонсом заявил в Сейме лидер РО Гжегож Схетына, сообщает Укринформ.

«Мы не оставляем дело в отношении этого закона и последствий, которые из него будут вытекать. Мы будем инициировать изменения в самых критических положениях, которые формируют плохой образ польской исторической политики и всего того, что произошло в польском парламенте из-за этого закона, который утвердил президент», - заявил Схетына.

Он обратил внимание, что изменения в закон об институте национальной памяти «вызывают удивление у самых лучших и самых важных союзников (Польши), в частности американских политиков». Лидер РО отметил, что американцы предлагали и просили провести широкие консультации в связи с последствиями, которые может вызвать этот закон.

Напомним, Сейм Польши 26 января, а Сенат 1 февраля приняли изменения в закон об Институте национальной памяти, которыми в стране запрещается пропаганда «идеологии украинских националистов». 

Новый закон также вводит возможность открытия уголовных производств против лиц, отрицающих совершение преступлений украинских националистов и украинских формирований, сотрудничавших с Третьим рейхом. Верховная Рада Украины призвала Дуду совместно с Сеймом и Сенатом РП вернуть в украинско-польские отношения взвешенность, рациональность и доброжелательность. 

В США призвали Польшу пересмотреть закон об Институте национальной памяти. Также резко раскритиковал польский закон Израиль. 

Накануне, 6 февраля, президент Анджей Дуда подписал этот закон, одновременно направив его в Конституционный суд.   

 
ForUm

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